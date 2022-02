Séjour dans le Finistère Sud du 17 au 24 septembre 2022 Village Vacances Mileade Port Manech, 17 septembre 2022, Névez.

Séjour dans le Finistère Sud du 17 au 24 septembre 2022

Séjour tout compris (transport, hébergement, visites). Face à l’océan, Port Manech est situé à l’embouchure de l’Aven, haut lieu de la villégiature de la Belle Epoque. au programme : visite de Quimper et sa faiencerie, croisière dans la baie de Concarneau, visite de Pont Aven et de son musée, balade à la presqu’île de Quiberon, excursion à la Pointe du Raz et à Locronan, visite de la citadelle Port Louis et du sous-marin Flore à Lorient, découverte des sentiers côtiers, des chaumières de Kérascoaët, du Pays des Pierres debout. le tout sur un site exceptionnel face à la mer avec soirées animées et dégustations diverses. 2 par chambre .

sur inscription, 2 tarifs 585€/405€ selon votre revenu fiscal de référence et nombre de part.

à Port Manech dans le cadre du programme séniors en vacances de l’ANCV

