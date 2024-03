Séjour dans la Loire val doré Boisset-Saint-Priest, dimanche 21 juillet 2024.

Séjour dans la Loire dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 26 juillet val doré 550

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-21T09:30:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-26T15:00:00+02:00 – 2024-07-26T18:00:00+02:00

Nous organisons un séjour inoubliable pour les jeunes à partir de 8 ans au sein du gîte du “Val Doré” situé dans le beau département de la Loire. C’est une opportunité unique pour eux de découvrir une nouvelle région, ses paysages à couper le souffle et sa riche culture culinaire.

Le gîte est idéal pour une semaine de vacances, entièrement pour nous, avec un extérieur adapté et bien équipé. Les jeunes pourront profiter d’une piscine rafraîchissante, d’une aire de jeux et d’un terrain de pétanque. Cette semaine sera placée sous le signe de la découverte et de l’aventure.

Notre séjour en demi-pension permettra aux jeunes de découvrir la gastronomie locale. La gérante prépare elle-même ses repas avec les produits frais de la ferme de son mari. C’est une occasion unique de déguster des plats authentiques et délicieux tout en apprenant sur l’agriculture locale.

Nous prévoyons également une découverte de la Loire via un parcours en canoë. Cette aventure sera l’occasion pour les jeunes de découvrir la faune et la flore que l’on peut trouver sur ce magnifique fleuve. L’excitation de naviguer sur l’eau, l’émerveillement de découvrir de nouvelles espèces animales et végétales, tout cela contribuera à créer des souvenirs inoubliables.

Nous visiterons le planétarium de Saint-Etienne, un lieu conçu pour rendre accessible et compréhensible la beauté et les mystères du ciel étoilé et de l’Univers. Les jeunes seront fascinés par la grandeur de l’univers et les merveilles qu’il recèle.

Et que diriez-vous d’une expérience sucrée ? Les jeunes pourront jouer au maître chocolatier en participant à un atelier où chacun pourra créer sa tablette de chocolat. Cette activité suivra une visite de la chocolaterie, une occasion rare de découvrir les secrets de la fabrication du chocolat.

Enfin, nous souhaitons faire découvrir au groupe un art méconnu des jeunes : l’opéra. L’Opéra est assurément un médium puissant pour s’extraire, en beauté et en sérénité, de la réalité quotidienne, des tracas et de la grisaille d’un monde en constante évolution.

Bien sûr, au-delà de toutes ces activités, cette semaine sera sous le signe de l’entraide et de la bienveillance. L’occasion pour les jeunes de participer à toutes les tâches de la vie quotidienne, de faire preuve de bienveillance lors des temps d’autonomie, et de créer des liens forts durant les veillées. C’est ce qui rend ce séjour à Val Doré vraiment unique : une semaine de réels temps de vacances, d’apprentissage et d’aventure pour nos jeunes.

Nous avons une vision bien spécifique pour la jeunesse que nous accueillons au sein de notre centre. Nous voulons qu’ils soient non seulement des participants, mais aussi des acteurs et des porteurs de projets. C’est une philosophie qui encourage l’autonomie, l’engagement et la responsabilité. Nous croyons que chaque jeune a le potentiel de faire une différence et nous sommes là pour les aider à réaliser ce potentiel.

Pour réaliser cette vision, nous adoptons une approche centrée sur l’accompagnement à la méthodologie de projet. Cette approche vise à donner aux jeunes les outils et les compétences dont ils ont besoin pour concevoir, planifier et mettre en œuvre leurs propres projets. Il s’agit d’un processus d’apprentissage actif qui favorise le développement personnel et professionnel.

Nous défendons également l’idée de sortir de la logique de consommation. Au lieu d’être simplement des consommateurs passifs, nous voulons que nos jeunes deviennent des producteurs actifs. Cela signifie qu’ils ne se contentent pas de consommer des produits ou des services, mais qu’ils participent également à leur création et à leur distribution.

Un autre aspect clé de notre approche est la mise en valeur de la démarche participative. Nous croyons que la participation des jeunes est essentielle pour la réussite de tout projet. C’est pourquoi nous encourageons les jeunes à s’impliquer à tous les niveaux, que ce soit dans la construction ou dans le contenu des projets.

C’est grâce à nos séjours que nous pouvons mettre en lumière la participation des jeunes. Nos séjours offrent des opportunités uniques pour les jeunes de s’impliquer activement dans divers projets et d’acquérir une expérience pratique. Que ce soit dans le domaine de l’art, de la science, de la technologie, de l’environnement ou du sport, nos séjours sont conçus pour stimuler la créativité, l’innovation et l’engagement des jeunes.

val doré 42560 boisset Boisset-Saint-Priest 42560 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0384648803 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat.capgray@gmail.com »}]

Loire natur

google