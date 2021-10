Saint-Étienne-lès-Remiremont Maison créative et Citoyenne Les Tronches Saint-Étienne-lès-Remiremont, Vosges Séjour Cultures Urbaines : Street art, Danse & Vidéo Maison créative et Citoyenne Les Tronches Saint-Étienne-lès-Remiremont Catégories d’évènement: Saint-Étienne-lès-Remiremont

du dimanche 24 octobre au vendredi 29 octobre

Ce séjour est découpé en 3 ateliers – Graph – Danse Moderne – Vidéo Pour chaque atelier un intervenant spécialisé interviendra. En début de séjour, les enfants détermineront ensemble le thème fil rouge de leur parcours reposant sur les valeurs partagées de notre projet éducatif : la laïcité, la diversité et l’égalité, la citoyenneté, la démocratie, la solidarité et l’engagement, l’émancipation et la socialisation. La thématique choisie sera ensuite déclinée dans les différents ateliers artistiques. L’objectif final de ce parcours est de proposer en fin de séjour une restitution de ces différents ateliers à enfants et aux parents

500 €

500 €

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale.

2021-10-24 au 2021-10-29

