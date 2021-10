Paris auberge de jeunesse yves robert Paris Séjour culturel à Paris auberge de jeunesse yves robert Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 23 octobre au dimanche 31 octobre à auberge de jeunesse yves robert

Ce séjour à dominante culturelle permet aux jeunes de 12 à 17 ans de partir à la découverte des monuments de la capitale mais aussi de dévouvrir de grandes expositions et des lieux artistiques connus. Hébergés dans le 18 ème arrondissement, les déplacements se feront dans les transports en communs de Paris pour en comprendre le fonctionnement. Afin de construire ce séjour ensemble les participants seront invités à des temps de préparation afin de faire des recherches sur les lieux culturels à découvrir.

en fonction des ressources et de la composition du foyer. (entre 120€ et 180€)

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. auberge de jeunesse yves robert 75018 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T08:30:00 2021-10-23T23:59:00;2021-10-24T08:30:00 2021-10-24T23:59:00;2021-10-25T08:30:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T08:30:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T08:30:00 2021-10-27T23:59:00;2021-10-28T08:30:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T08:30:00 2021-10-29T23:59:00;2021-10-30T08:30:00 2021-10-30T23:59:00;2021-10-31T08:30:00 2021-10-31T23:59:00

