du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Camping de la Laune

Le projet a pour but la découverte des alentours d’Avignon, de son patrimoine et de son activité culturelle. Il s’agit en cinq jours de découvrir le territoire sous différents angles à savoir : la culture, le patrimoine et l’environnement. L’objectif est de permettre aux jeunes de découvrir les départements limitrophes, et particulièrement la ville d’Avignon riche d’histoire et de culture ainsi que ses alentours. Le groupe sera composé de 12 adolescents de 11 à 17 ans. Le projet comportera trois volets: Volet « Découverte du Territoire » Volet « Découverte artistique et culturelle » volet « Vivre ensemble et rencontres » Volet « Découverte du territoire » : 1) Découverte de l’environnement par la randonnée 2) Découvertes des sites historiques et du festival d’Avignon 3) Volet Découverte artistique et culturelle : ( Initiation théâtre, Visite du musée des « arts décoratifs », Visite animé et atelier artistique au Fort Saint André ,Spectacle au festival d’Avignon) Volet « Vivre ensemble » 1) L’hébergement collectif dans un camping 2) La gestion libre du séjour 3) Les rencontres (activités partagées avec d’autres groupes)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping de la Laune Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard



