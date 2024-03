Séjour CUISINE Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 28 juillet 2024.

Séjour CUISINE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet – 2 août Centre Loireole à partir de 494€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T07:30:00+02:00 – 2024-07-28T08:00:00+02:00

Fin : 2024-08-02T08:30:00+02:00 – 2024-08-02T09:00:00+02:00

Activités :

En cette période Jeux Olympiques et de rencontres internationales, nous vous proposons un Tour du monde culinaire, une belle manière de voyager depuis son assiette et de découvrir la culture gastronomique des différents continents.

L’art de la table : Les enfants apprendront à mettre en valeur leur repas de façon originale,

à soigner la décoration des assiettes et à préparer une jolie table.

Les desserts : Les enfants apprendront à préparer différents desserts du monde et confectionneront leur livret de recettes qu’ils ramèneront chez eux.

Rallye cuisine : Les enfants auront pour mission des récupérer des ingrédients et ustensiles afin de préparer une recette mystérieuse. Les cuistos devront passer des épreuves afin de gagner les éléments.

Mon tablier personnalisé : Les enfants customiseront leur propre tablier.

Un goûter presque parfait : Les enfants prépareront un gouter sur le thème des desserts du Monde

Le petit plus : Apprendre à faire des cocktails, découverte des épices du monde …

Autres activités possibles

Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer au ping-pong, faire des balades ou de la randonnée.

Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois

cuisine goût