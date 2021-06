Pruno Camping les Cascades Haute-Corse, Pruno Séjour Corse ados Camping les Cascades Pruno Catégories d’évènement: Haute-Corse

Séjour à Pruno en HAUTE-Corse du 26 juillet au 02 août (8 jours et 7 nuits) Accueil de 15 adolescents âgés de 13 à 16 ans. Hébergement sous tentes en pension complète, proposition d’activités sportives variées, visite des îles Lavezzi, Veillées, Bivouac de deux jours à la bergerie avec un guide diplomé, baignade en rivière.

Sur inscription à l’accueil de l’Espace Magnan en fonction des tarifs du dossier administratif (ancienne carte Nice+).Tarifs en fonction du quotient famlilial

Séjour de 8 jours en Haute-Corse avec 15 adolescents âgés de 13 à 16 ans.

