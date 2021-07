Cilaos Village des Sources Cilaos SEJOUR COMPLET « Amusons nous, apprenons en mouvement , créons notre journal de la colo !! » Village des Sources Cilaos Catégorie d’évènement: Cilaos

du lundi 9 août au vendredi 13 août

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Village des Sources

Bienvenue dans notre colo ! Notre volonté : que vos enfants s’amusent et s’approprient un projet éducatif lié au numérique ; qu’ils repartent avec pleins de souvenirs via des visites, des expériences sportives et un montage vidéo de leurs vacances dans la belle ville de Cilaos !

15 euros si éligibilité : habitant en QPV, ZRR, Public de l’ASE, porteur de handicap, famille isolée

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Village des Sources Village des Sources Rue des Fleurs Jaunes Cilaos Bras-Sec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

