du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre à Domaine du Frêchet PEP 59

Les objectifs principaux de ce séjour sont: • Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion progressive avec des questionnements oraux ou écrits, la mise en œuvre et la confrontation aux points de vue des autres ; • Favoriser les activités civiques et scientifiques, culturelles et écologiques : – activitiés sportives et scientifiques, – activités culturelles: découverte de l’habitat et l’urbanisme et du patrimoine. Permettre aux jeunes de : • Vivre des moments forts en collectivité, • Apprendre les règles de vie en collectivité, • Découvrir un nouvel environnement, • Bénéficier d’un séjour en dehors du cadre familial, • Participer à des activités ludiques, sportives et culturelles.

Adhésion à la structure en fonction du quotient familial

En avant pour la « colo apprenante » au cœur de la Haute-Savoie! Séjour organisé par la Maison de Quartier Godeleine PETIT du 31 octobre au 6 novembre 2022. Ouvert à 12 jeunes âgés de 11 à 17 ans.

Domaine du Frêchet PEP 59 278 chemin du Fréchet 74950 Le Reposoir Le Fréchet Haute-Garonne



