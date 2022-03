Séjour Cirque Navarrenx, 24 avril 2022, Navarrenx.

Séjour Cirque Navarrenx

2022-04-24 – 2022-04-30

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Ô programme !

Dans un cadre historique et naturel, les enfants vont vivre un séjour à la fois sportif et culturel! Tous les matins, sous le chapiteau, ils découvriront plusieurs disciplines du cirque (jonglerie, porté, acrobatie et mât chinois) avec le collectif Tarabiscoté issu de l’école de cirque de Bordeaux. Tous les après-midi, ils iront à la découverte du patrimoine culturel et naturel de Navarrenx (remparts, gave…) au travers de grands jeux, de visites et d’activités nature.

Navarrenx

dernière mise à jour : 2022-03-09 par