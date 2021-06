Séjour Cirque GCU Neuvic,Corrèze 19160, 1 août 2021-1 août 2021, Neuvic.

Séjour Cirque

du dimanche 1 août au samedi 7 août à GCU Neuvic, Corrèze 19160

L’association part avec son chapiteau jusqu’en Corrèze dans un camping privé au bord d’un lac où plusieurs activités seront proposées. Un transport est mis en place pour les familles qui ne pourraient pas emmener les enfants. L’hébergement se fait sous tente, avec des sanitaires présents sur le camping. Les jeunes seront actifs lors des temps de vie en collectivité : préparation des repas, vaisselle, rangement… Certaines activités auront pour but très précis des apprentissages scolaires: jeux des tables de multiplication, Cluedo géant sur la conjugaison, calculs de dose pour les recettes de cuisine, chants écrits et chantés en anglais… D’autres activités seront davantage centrées sur la cohésion de groupe et la valorisation personnelle à travers les activités et les valeurs du cirque. Objectif: créer un spectacle de cirque qui sera retransmis en direct aux familles et avec un public en présentiel dans le strict respect des règles sanitaires (invitation des habitants et résidents du camping).

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

