SEJOUR CIRQUE ET PONEY à COCICO été 2021

du mercredi 7 juillet au dimanche 11 juillet à Cirque Equestre de Cocico Route de Prunoy 89120 CHARNY Orée de PUISAYE

Ce séjour de vacances est proposé pour les enfants du CP au CM2 pour: Favoriser l’apprentissage de l’autonomie ainsi que l’esprit d’ouverture aux apprentissages quotidiens (logique, lecture, écriture, conte, nature et environnement..) Permettre aux enfants qui fréquentent les écoles et les accueils de loisirs en été de vivre un moment de détente et de plaisir, un vrai moment de vacances, lieu de socialisation : activités, piscine,veillées proposées Enrichir les connaissances de l’enfant, par la pratique d’activités sportives (équitation, piscine), artistiques (cirque : jonglage, acrobaties..), techniques (jardin pédagogique) Vivre la séparation avec le milieu familial en douceur: vie quotidienne

séjour gratuit sous conditions d’éligibilité

séjour gratuit sous conditions d'éligibilité dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Cirque Equestre de Cocico Route de Prunoy 89120 CHARNY Orée de PUISAYE

