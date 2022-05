SÉJOUR CIRQUE Domaine de Mont Evray, 17 juillet 2022, Nouan-le-Fuzelier.

du dimanche 17 juillet au vendredi 22 juillet à Domaine de Mont Evray

Les enfants pourront pratiquer l’Art du Cirque du Lundi au Vendredi, sous le chapiteau et un spectacle sera proposé le vendredi en fin de séjour. 4 ateliers différents : aériens, fils, boule, Rolla, mais aussi jonglage, clown et acrobatie. Chaque enfant choisira sa discipline et travaillera à l’élaboration d’un numéro pour le spectacle (mise en scène, musique, costume). Ce séjour pourra permettre de découvrir différentes techniques des arts du cirque, la rencontre avec des artistes, mais aussi découvrir le processus de création d’un spectacle. Les enfants apprendront également à maitriser leurs appréhensions, et à appréhender les notions de sécurité. Le vendredi soir nous vous invitons au spectacle des enfants sous le chapiteau, ambiance barbe à papa et pop corn ! Autres activités possibles : Parcours nature, jeux de pistes, découverte de la faune et la flore de la forêt et des étangs, randonnées, cabanes, grands jeux, pêche, pétanque, tennis, sports collectifs, activités manuelles, veillées à thèmes…

à partir de 526 €

Domaine de Mont Evray Nouan Le fuzelier Nouan-le-Fuzelier Loir-et-Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T09:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T18:00:00