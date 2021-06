Pleumeur-Bodou Centre du Baly Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Séjour Cap Sensation Centre du Baly Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Séjour Cap Sensation Centre du Baly, 16 août 2021-16 août 2021, Pleumeur-Bodou. Séjour Cap Sensation

du lundi 16 août au vendredi 27 août à Centre du Baly

Séjour de 12 jours en bord de mer où les participants vont découvrir une vie collective, dynamique et sportive. Ce séjour est l’occasion de profiter des activités de bord de mer, comme la voile, le surf, la randonnée, l’accrobranche et les baignades en mer. Le centre permet à votre enfant de découvrir la richesse du littoral, dans un univers sauvage et surprenant parsemé de rochers de granit rose.

Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre du Baly 12 Rue de Molène, 22560 Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

