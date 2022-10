Séjour canoë 2 jours / 1 nuit, 26 octobre 2022, .

Séjour canoë 2 jours / 1 nuit



2022-10-26 – 2022-10-27

Un concentré de nature et d’architecture en un week-end. Pendant 2 jours, vous descendrez le canal d’ille-et-Rance, au rythme des écluses et des moulins à marée. Puis vous atteindrez la Rance. Le balnéaire et le maritime remplacent le bucolique et le sauvage. Un bon bol d’air iodé, et un bain d’eau de mer pour les plus téméraires, vous attendent à votre arrivée.

Sur ce parcours, vous apprécierez :

La quiétude du lieu et le contact de la nature

L’accueil chaleureux des éclusiers

La variété des paysages et des atmosphères

La visite de Dinan et Léhon, “Petite Cité de Caractère”

Formule bivouac ou avec hébergement à Dinan

Réservation en ligne

Offre spéciale vacances de la Toussaint : annulation gratuite jusqu’à la veille du départ.

+33 7 67 97 64 92 https://chill-in-rance.com/reservation/reservation-sejour-into-the-wild-2-jours/

dernière mise à jour : 2022-10-17 par