Séjour Camargue Camping Les Bois Flottés de Camargue, 23 août 2021-23 août 2021, Salin-de-Giraud.

Séjour Camargue

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Camping Les Bois Flottés de Camargue

Séjour de 5 jours et 4 nuits, c’est le séjour idéal pour partir à l’aventure : mer, soleil, adrenaline, fête, rencontres et découvertes sont au programme ! Des moments de détente aux activités sportives, culturelles, aquatiques, le menu est idéal pour varier les plaisirs et découvrir toutes les facettes de cette nature préservée, ses traditions, sa gastronomie et ses magnifiques plages. Rien de tel que de sortir des sentiers battus et de partir à la rencontre de ses habitants. Alors prends ton sac à dos, ta bonne humeur et en route pour l’aventure.

445

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping Les Bois Flottés de Camargue Route de la mer, 13129 ARLES Salin-de-Giraud Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

