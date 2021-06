Séjour Calais centre européen de séjour, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Calais.

Séjour Calais

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à centre européen de séjour

Le projet « Colos apprenantes » que nous souhaitons mettre en place cet été est axé autour de l’activité physique et sportive ainsi que le développement durable. Pendant plus d’une année, les enfants ont été éloignés du système scolaire classique, certains n’ont pas pu continuer les enseignements à la maison, entrainant parfois un décrochage scolaire précoce, ou un retard sur les apprentissages, notamment les compétences psychosociales. Les retours des professeurs après cette année particulière sont préoccupants : décrochage scolaire précoces, difficultés à assimiler des notions scolaires, absentéisme, comportements préoccupants… Ainsi, par cette colo apprenante, du 19 au 23 juillet, les enfants de 12 à 17 ans auront l’opportunité de développer leurs compétences et leurs savoirs-être en vue de préparer la rentrée scolaire, par l’activité sportive nautique mais également grâce à des activités autour de l’environnement Tout au long du séjour, les jeunes pourront développer leurs compétences cognitives (coordination, analyse…), les compétences de communication (expression orale, cohésion d’équipe, communication), les compétences méthodologiques (résoudre des problèmes, organisation, auto-évaluation…) et les compétences sociales et relationnelles (vie en communauté, prendre en compte les avis des autres, respect des règles, des autres et de soi, …). Il leur permettra alors de développer leur autonomie et acquérir de la maturité. Lors de ce séjour, ils seront encadrés par deux animateurs qui les accompagneront dans les gestes de la vie quotidienne, leur permettant d’appréhender la vie en communauté et apprendre à vivre ensemble. Ces aspects leur permettront alors d’accroître leur tolérance aux autres et les sensibiliser à l’importance de la mixité sociale. Différents objectifs ont été définis : • Développer la notion de collectivité : • En étant acteur de ses vacances, participer à son épanouissement et à celui de ses camarades. • Développer l’autonomie et la prise de responsabilité : • Les adolescents devront durant le séjour développer leur autonomie dans la vie quotidienne mais aussi d’améliorer leur prise d’initiative et d’esprit critique. • Respecter les différences de chacun : Lors du séjour, les adolescents seront en même temps que des jeunes en situation de handicap. Cette situation sera une aubaine pour les adolescents afin de leur faire accepter la différence de chacun. • Le partage : Les jeunes devront apprendre à partager. C’est une notion importante que nous mettons en place lors de nos différents séjours. • Développer la notion de respect : Les jeunes developperont leur notion de respect lors de notre séjour. Respect des autres, respect de soi-même et respect des locaux. • Favoriser la solidarité : Les adolescents devront développer leur cohésion de groupe mais aussi leur notion de solidarité que ce soit dans la vie quotidienne ou dans les différentes activités proposées. • Comprendre la notion de collectivité : Les adolescents devront comprendre la notion de collectivité et de vivre ensemble. Le fait de vivre ensemble. • Développer leurs savoir/Savoir faire/Savoir être : Durant le séjour, les adolescents développeront leurs différents savoirs par le biais des animations menées avec eux, mais également les différents temps de la vie quotidienne.

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

centre européen de séjour rue du maréchal de lattre de tassigny calais Calais Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T20:00:00