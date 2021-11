Séjour Cabane camping municipal d’Excideuil, 2 août 2021, Excideuil.

Séjour Cabane

du lundi 2 août au vendredi 6 août à camping municipal d’Excideuil

Quoi de plus magique que de vivre au fond des bois et d’y construire sa maison ? Quelques belles branches, des feuilles, de la ficelle et nous voilà prêts pour nous lancer dans la construction de cabanes, huttes, tipi et autres abris. Nous découvrirons aussi la vie sous tentes, les soirées à la belle étoile, les affûts pour apercevoir quelques habitants des bois si nous sommes chanceux. Jeux et baignade à la piscine municipale d’Excideuil, des temps d’observations alterneront avec ces moments de construction. Vivre au cœur de la nature et tenter de nous transformer en hommes des forêts, prêt à vivre dans les bois. Autonomie, découvertes et partages seront au rendez-vous.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping municipal d’Excideuil Le Pont Rouge 24160 EXCIDEUIL Excideuil Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

