SÉJOUR BUSH KRAFT Domaine de Mont Evray, 10 juillet 2022, Nouan-le-Fuzelier.

SÉJOUR BUSH KRAFT

du dimanche 10 juillet au vendredi 15 juillet à Domaine de Mont Evray

Le Bush craft est l’ensemble des choses à savoir et possibles à faire dans la Nature pour y vivre et survivre en exploitant de manière respectueuse l’environnement. Activités : Robinson : initiation aux activités de survie et pleine nature, construction d’abris et d’objets, connaissance des plantes, feu, bivouac, veillée nature Pisteur: initiation à l’art de pistage animalier, à l’observation de leurs milieux de vie et leur compiortement, veillée nature…. Autres activités possibles : Pêche, parcours nature, découverte de la faune et la flore de la forêt et des étangs, cabanes, grands jeux, activités manuelles, veillées à thèmes…. Mais également baignade ou jeux d’eau, sports collectifs, tennis, pétanque, balades ou randonnée et soirées animées….

à partir de 429 €

Pendant les séances de busch Craft, les enfants apprendront à vivre de manière agréable dans la nature avec un impact minimal sur celle-ci et de la manière la plus autonome possible.

Domaine de Mont Evray Nouan Le Fuzelier Nouan-le-Fuzelier Loir-et-Cher



2022-07-10T09:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T18:00:00