SÉJOUR BUSH CRAFT Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 21 juillet 2024.

SÉJOUR BUSH CRAFT dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 et 26 juillet Centre Loireole 480 €

Activités

Un intervenant spécialisé bush craft et nature sera présent tout le séjour pour initier les enfants aux activités de pleine nature, de nombreux thèmes pourront être abordés : le piégeage, l’orientation, le secourisme, le brêlage, le franchissement d’obstacle en corde, les outils autour du bois, le couteau, le feu et le bivouac bien sûr

L’aménagement permettre d’installer un coin veillée agréable dans le camp des enfants et dont ils pourront profiter tout le séjour et pourquoi pas y faire une nuit à la belle étoile.

* Bush craft : L’ensemble des choses à savoir et possible à faire dans la Nature pour y vivre et survivre en exploitant de manière respectueuse l’environnement

Autres activités possibles

Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer à la pétanque, jouer au ping-pong, au baby-foot, profiter du skate parc, du mini-golf, du city stade et de la piscine.

Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire

