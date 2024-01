Séjour Bien-être & Forêt Le Soulié, vendredi 23 février 2024.

Séjour Bien-être & Forêt Le Soulié Hérault

Dans des quotidiens souvent très (voire trop) remplis, le rythme est intense et les temps de pause se font de plus en plus rares …

Que diriez vous d’une petite parenthèse ressourçante au cœur d’une forêt reposante ?

Deux jours pour prendre soin de vous…

Ce séjour a pour but de vous régénérer et de vous ressourcer physiquement et mentalement à travers divers ateliers bien-être.

Cette pause de 2 jours en sera d’autant plus transformative grâce aux partages et aux connexions avec les autres participant.es.

Durant ce séjour, je serai accompagnée de Florence, praticienne en Sylvothérapie qui animera les activités en forêt, elle vous invitera à vous relier à l’énergie des arbres lors d’un Atelier Sylvo-zen et d’un Bain de Forêt pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même et au vivant, de vous ancrer à la terre et de renouer avec votre énergie créatrice.

En tant que diététicienne nutritionniste, je vous proposerai des échanges autour de l’équilibre alimentaire, une initiation à l’alimentation en pleine conscience et des ateliers cuisine équilibrés et gourmands afin de vous aider à être plus à l’écoute de vous-mêmes et ainsi vous guider vers une meilleure connaissance de vous, de votre corps et de vos besoins. .

Le Moulinet

Domaine du Moulinet

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie contact.domainedumoulinet@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 16:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00



L’événement Séjour Bien-être & Forêt Le Soulié a été mis à jour le 2024-01-23 par ADT34