Séjour bien-être Beuzec-Cap-Sizun, 24 septembre 2022, Beuzec-Cap-Sizun.

Séjour bien-être Beuzec-Cap-Sizun

2022-09-24 – 2022-09-28

Beuzec-Cap-Sizun Finistère Beuzec-Cap-Sizun

L’écolieu Kervillé organise des stages bien être autour du Yoga, de la Sophrologie,de la Permaculture, du lâcher prise à travers des jeux théâtraux et de la marche.

Le stage est accessible aux débutants ou aux personnes plus avancées. Des adaptations seront proposées.

Le stage se déroule au sein de l’écolieu en extérieur et dans la salle d’activité. Certaines activités seront proposées sur la plage ou le sentier côtier (GR34). Nous sommes situés sur le Cap-Sizun dans un espace de verdure, au plus proche de la mer et des espaces sauvages.

Dates 2022 :

-18 au 22 juin

-20 au 27 août

-24 au 28 septembre

L’hébergement (optionnel) est proposé dans un gîte spacieux, au calme à quelques kilomètres de l’écolieu. Il est possible de choisir une chambre individuelle, une chambre partagée ou une chambre duo.

Repas végétarien

Nous vous proposons une formule comprenant le petit déjeuner, le déjeuner, une collation et le dîner. Les produits utilisés sont le plus souvent bio et issus d’artisans locaux. Pour les personnes ne dormant pas sur place, le dîner n’est pas prévu.

contact@ecolieu-kerville.fr +33 6 63 69 61 82 http://ecolieu-kerville.fr/activites-ouvertes-au-public/stage-bien-etre/

Beuzec-Cap-Sizun

