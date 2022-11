Séjour bien être : Art floral & chant collectif Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’évènement: Grande-Rivière Château

2023-03-17 – 2023-03-19

Jura Grande-Rivière Château 400 EUR Séjour bien-être Art floral & chant collectif au chalet des Cernois, du 17 au 19 mars 2023. ———- Un lieu ressourçant en pleine nature :

Au coeur du massif forestier de la Joux Devant dans le Haut-, à 1060 mètres d’altitude, la famille Colin vous accueille dans son chalet pour ce week-end bien-être. A 1060 mètres d’altitude, le lieu bénéficie d’un cadre exceptionnel et domine la vallée de la Bienne. Terrasse panoramique sur la haute chaine du Jura, accueil chaleureux, calme, convivialité et cuisine familiale soignée pour un séjour réussi ! ———- Des ateliers de créations florales uniques :

Atelier couronnes de fleurs séchées locales, découverte de la flore environnante, création d’un terrarium local, énigmes sur les plantes médicinales et langage des fleurs. ———- Du chant collectif pour prendre soin de soi :

Réveil en douceur au coeur de la forêt, massages sonores et méditations guidées, chant libre & relaxation en pleine nature, transmission de chansons composées par nos soins pour gagner confiance en sa voix. ———- Tarif : 400€, comprenant les ateliers, les créations florales, la pochette souvenir, le logement et les repas.

Tarif solidaire de 3560€ pour les étudiants, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi. Réservations et informations au 06 44 79 36 09 ou aubedelart@gmail.com. aubedelart@gmail.com https://www.aubedelart.fr/ les Cernois Lieu-dit Les Cernois Grande-Rivière Château

