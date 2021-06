Bidarray Bidarray Bidarray, Pyrénées-Atlantiques Séjour Bidarray Bidarray Bidarray Catégories d’évènement: Bidarray

Pyrénées-Atlantiques

Séjour Bidarray Bidarray, 2 août 2021-2 août 2021, Bidarray. Séjour Bidarray

du lundi 2 août au samedi 7 août à Bidarray

Séjour du 2 août au 7 août sur la commune de Bidarray. Séjour ouvert aux jeunes de 14-17ans. Les jeunes devront s’incrire au service jeunesse de la ville de DAX (10€) en plus du prix du séjour. Au programme, rencontre de bergers afin d’expliquer la fabrication du fromage, et le travail avec les brebis lors de notre rencontre dans une estive avec l’un d’eux. Des animations ludiques seront aussi organiées dans la montagne tel qe le deval bike, la via ferrata sans oublier les visites culturelles. Un séjour physique afin de se reconnecter avec ce qui nous entoure.

Sur inscription, 16 places

Un séjour sur le théme de l’environnement avec des animations ludiques et éducatives Bidarray rd918, 64780 Bidarray Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T23:00:00;2021-08-03T08:00:00 2021-08-03T23:00:00;2021-08-04T08:00:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-05T08:00:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-06T08:00:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-07T08:30:00 2021-08-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bidarray, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Bidarray Adresse rd918, 64780 Bidarray Ville Bidarray lieuville Bidarray Bidarray