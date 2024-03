SEJOUR – BASE NAUTIQUE DE FEINS – 14/17 ans domaine du boulet Feins, lundi 26 août 2024.

SEJOUR – BASE NAUTIQUE DE FEINS – 14/17 ans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 26 – 30 août domaine du boulet 25,00€ (5€ / jour), sur inscription, habitant du Quartier Villejean – Rennes (35000) – Utilisation d’aides possibles (ex : VACAF / chèques vacances…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-26T10:00:00+02:00 – 2024-08-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-30T00:00:00+02:00 – 2024-08-30T19:00:00+02:00

Description :

Notre projet Maison Verte porté par l’association Rencontre et Culture est destiné à l’ensemble des jeunes, âgés de 12 à 17 ans, du territoire de Villejean – Quartier Prioritaire de la Ville de Rennes. Il vise l’engagement et la participation des jeunes qui nous fréquentent tout au long de l’année et tente de répondre aux besoins exprimés par ces publics.

D’ordinaire, les projets de séjours organisés sont le produit des accompagnements de groupe de jeunes réalisés tout au long de l’année. Depuis septembre 2023, nous notons une forte évolution du public fréquentant cet espace. Un nouveau cycle s’opère progressivement ou les plus grands, accoutumés à notre mode de fonctionnement, laissent progressivement la place à des plus jeunes collégiens qui assimilent lentement le projet tout en restant dans l’attente d’être guidés. C’est tout un travail de recaptation, d’explication et de création de liens qui prend forme dans le temps et qui nous conduit à aller davantage vers ce public qui manque encore de repère.

Notre rôle étant de nous adresser à toutes les jeunesses du territoire, nous faisons le choix d’organiser ce projet afin de pouvoir identifier de nouveaux jeunes pour créer de nouvelles interactions.

Chaque saison nous constatons que pour certains, l’été est synonyme d’inactivité. Assignés au territoire pour des raisons souvent économiques ou par manque de connaissance des possibilités qui sont offertes, des jeunes errent dans le quartier dans lequel ils résident.

De ces constats, nous prenons pour décision d’organiser ce séjour pour ces jeunes qui exprime :

– Un besoin de sortir du Quartier,

– Un besoin de partir en vacances,

– Des difficultés / fragilités économiques les laissant « sur la touche » des propositions,

– L’envie de découvrir des activités (méconnues / inaccessibles).

Le séjour sera organisé sur la commune de Feins (situé à 30km de Rennes). Il se déroulera en camping sous tente et proposera tout un panel d’activités sportives, ludiques et naturelles en lien avec le site de la base nautique sur lequel il sera organisé.

Le rythme du projet repose sur une programmation dynamique s’appuyant sur des activités que le lieu permet. Ces dernières doivent offrir aux jeunes de pouvoir découvrir des activités nautiques (initiations, plages, baignades) et de bénéficier d’un cadre naturel.

Visant des jeunes peu accoutumés aux départs en vacances, nous privilégions une courte distance pour prévenir de toutes difficultés pouvant être vécues par les jeunes qui s’inscrirons. En outre, la proximité de la côte Nord, donnera accès à des sites permettant des sorties culturelles, appréciées du public (ex : St Malo, le Mont St Michel).

En plus d’une programmation définie, des espaces libres seront dédiés permettant au groupe d’être force de propositions communes, pour que ces derniers soient acteurs de leur temps de vacances.

Ce projet réside également dans l’apprentissage de la vie en collectivité, l’organisation journalière se fera avec la concertation du groupe. Pour cela, les jeunes participeront aux différentes tâches journalières. En groupes constitués, tous participeront à la réalisation des menus, des repas ainsi qu’au rangement et nettoyage du site. Les soirées seront définies par l’ensemble des participants en fonction de leurs envies et du rythme imposé par le séjour.

Des temps libres seront possibles à la demande des jeunes, avec l’accord de l’équipe d’encadrement, des règles de fonctionnement seront établies, garantissant la sécurité des jeunes.

Concrètement, ce séjour proposera :

– Des initiations de pratiques nautiques (telles que kayak, planche à voile…),

– Des sorties à la journée à vocation culturelle et éducative (ex : visite du Mont St Michel, St Malo et ses remparts),

– Des randonnées mêlant balade et découvertes naturelles via des sentiers d’interprétations,

– Des temps ludiques à définir avec le public,

– Des soirées thématiques.

domaine du boulet la bijouterie – 35440 Feins Feins 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.mqvillejean.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299590402 »}, {« type »: « email », « value »: « coordinationjeunesse@mqvillejean.fr »}]

Bord de mer / Activités nautiques / séjour découverte nature