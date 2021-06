Abense-de-Haut Tardets Abense-de-Haut, Pyrénées-Atlantiques Séjour aventure Tardets Abense-de-Haut Catégories d’évènement: Abense-de-Haut

Pyrénées-Atlantiques

Séjour aventure Tardets, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Abense-de-Haut. Séjour aventure

Tardets, le dimanche 18 juillet à 12:00

ur découvrir ces mystères, tu iras faire du canyoning vers Iraty. Si tu es courageux, courageuse, tu traverseras le pont d’Holzarte : sensations garanties !!! Ici, tu vivras un vrai dépaysement. Un terrain de jeu naturel t’attend. Tu découvriras la fabrication du fromage de Brebis. Tu pourras en ramener à la maison pour le déguster avec tes proches. Des vacances natures et naturelles qui te permettront aussi de fabriquer des produits bio-dégradables… La Soule regorge de mystères et reste un territoire sauvage et naturel. Tardets tardets Abense-de-Haut Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T12:00:00 2021-07-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Abense-de-Haut, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Tardets Adresse tardets Ville Abense-de-Haut lieuville Tardets Abense-de-Haut