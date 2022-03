Séjour Aventure et Sports Extrêmes Aubenas, 9 juillet 2022, Aubenas.

Séjour Aventure et Sports Extrêmes

du samedi 9 juillet au vendredi 22 juillet à Aubenas

Ce séjour est un mélange de découvertes et d’aventures pour les plus jeunes et de sensations fortes pour les plus grands. Vos enfants séjourneront dans le sublime village de Aubenas, en Ardèche, un endroit fabuleux et totalement dépayesant. Au programme pour tous : – Piscine – Parc Aquatique Wave Island à Monteux – Grands Jeux, Veillées, activités sportives et manuelles, danse des copains… – Balade en ville Au programme pour les -12 ans : – Kayak, initiation et petite descente ludique, avec découverte de la faune et la flore. – Quad sur “piste terre” – Spéléologie – Visite de la Grotte de Saint Marcel – Accrobranche – Parc animalier Au programme pour le +12 ans : – Bivouak lors des descente de l’Ardèche sur 2 jours. – Canyonning avec randonnées Aquatiques – Accrobranche avec Via Ferrata – Karting Un séjour complet, qui permet de réunir les fratries.

sur inscription

Au cœur de l’Ardèche, viens vivre une expérience fabuleuse

