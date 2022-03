SÉJOUR AVENTURE AAGAC – Base de Pleine Nature de Najac, 24 avril 2022, Najac.

**Du 24 au 29 avril 2022**, profitez du printemps avec le séjour aventure proposé par la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA). Éclatez-vous entre ami(e)s en pension complète du côté de la base de pleine nature de Najac (12), avec un programme rempli de rebondissements et d’action : descente en canoë, VTT, grands jeux collectifs et sportifs, balades… et bien plus ! Les places étant limitées à 12 personnes, n’attendez plus pour faire vos réservations ! **Inscriptions** Réservez en contactant vos espaces jeunes de Cintegabelle, de Lagardelle-sur-Lèze ou de Venerque par téléphone ou par mail : 07 89 62 88 66 – [jeunesse.ccba@leolagrange.org](mailto:jeunesse.ccba@leolagrange.org) Suivez les nouvelles sorties en vous abonnant sur la page Facebook jeunesse @BassinAuterivain ! **Le saviez-vous ?** Ce séjour est proposé par la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) pour les résidents des communes de : Auragne, Auribail, Auterive, Beaumont-Sur-Leze, Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac-Toulza, Grazac, Grepiac, Labruyere-Dorsa, Lagardelle-Sur-Leze, Lagrace-Dieu, LeVernet, Marliac, Mauressac, Miremont, Puydaniel et Venerque Dans son offre de loisirs, la CCBA organise des séjours pour l’enfance-jeunesse. Ce service public est principalement pris en charge par l’intercommunalité. En fonction du quotient familial, une participation financière à l’événement sera demandée aux parents. + d’infos sur : [https://www.cc-bassinauterivain.fr/jeunesse-sejour](https://www.cc-bassinauterivain.fr/jeunesse-sejour)…

