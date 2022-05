Séjour aux Contamines-Montjoie Les Contamines Monjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Séjour aux Contamines-Montjoie Les Contamines Monjoie, 7 août 2022, Les Contamines-Montjoie.

du dimanche 7 août au samedi 20 août

Séjour aux Contamines Montjoie (74) du 07/08/2022 au 20/08/2022 dédiés aux enfants à troubles autistisques de 6 à 17 ans. Hebergement -Chambres individuelles répartit sur 2 niveaux -Toutes les chambres sont équipées de sanitaires complets. Restauration Pension complète Equipement et services – 4 salles d’activités – 1 salle de jeux avec baby foot et ping pong – terrain de pétanque Programme – randonnées – baignade en piscine et en lac – patinoire – activités sensorielles et de bien être – arts du cirque – cuisine – spectacle et dévouverte des spécialités locales Séjour aux Contamines-Montjoie du 07/08/22 au 20/08/22 dédiés aux enfants à troubles autistiques de 6 à 17 ans Les Contamines Monjoie 3080 route de Notre-Dame de la Gorge 74170 Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

