Séjour au Futuroscope de Poitier

du mardi 2 novembre au samedi 6 novembre

Rappel du projet éducatif : Notre projet éducatif : Il découle de notre projet associatif dont les ambitions se fondent sur : Le respect de la Dignité humaine qui, plus que jamais, est à l’ordre du jour dans un contexte où l’on assiste au retour des préjugés et à la persistance de l’exclusion. Le renforcement de la Solidarité pour accroître la justice sociale et faire en sorte que chacun puisse trouver sa place de citoyen libre et actif. Et dont la construction et la mise en œuvre s’appuient sur les principes que nous revendi- quons : La Laïcité et la Démocratie afin que chacun bénéficie de sa liberté de conscience et d’expression et puisse, avec les autres, participer à la construction d’une société plus juste et humaniste. L’Education pour tous, tout au long de la vie pour que chacun dispose des moyens de maîtriser son cadre de vie par l’accès à la connaissance et aux savoirs. La Citoyenneté qui permet à chacun individuellement et dans des cadres collectifs d’agir et de participer aux choix. L’organisation Medio permet d’associer à la fois maillage territorial de proximité et réflexion à dimension Ville de Nevers. Notre projet éducatif s’inscrit dans la mise en œuvre de nos ambitions et vise à renforcer la réponse aux besoins fondamentaux de l’être humain et en particulier de l’enfant : – sa Sécurité – son Appartenance – sa Reconnaissance et son Estime – son Accomplissement. En portant une attention permanente à lui faire vivre des temps de plaisirs. Nos objectifs Educatifs Favoriser les mixités (de genre, sociales, intergénérationnelles et culturelles), l’inclusion sociale et la socialisation de l’enfant, Favoriser le respect de ses rythmes de vie et son épanouissement personnel dans un cadre collectif, Renforcer sa confiance en soi et lutter contre le sentiment d’échec, Participer au développement de son autonomie et favoriser son émancipation, son esprit critique et sa capacité à faire des choix, Le mettre en situation d’apprendre et d’expérimenter la démocratie. Les moyens éducatifs sur lesquels nous nous appuyons – l’Environnement et le Développement Durable, – la Culture Scientifique, – l’Ouverture Culturelle, – le Jeu et les pratiques Artistiques, – les Activités Sportives, Et des équipes d’animation formées et soucieuses de proposer des projets adaptés et de qualité. Le Centre Social du Banlay organise pour les jeunes de 14 à 17 ans, un séjour dans le parc Futuroscope de Poitier. Les jeunes pourront via des attractions ludiques découvir le monde des scinces et dela haute technologie. Le parc propose des attractions, mélant le côté ludique des manéges à sensation au côté pédagogique. Les attractions du Parc proposent des hautes tecnologies (3D, 360°, hologramme etc…). Le futuroscope de Poitier propose également des expériences scientifiques novatrices et adfaptés aux jeunes telle que “dans les yeux de Thomas Pesquet”

Tarifs selon quotient familial

Séjour thématique autour des technologies et de la science.

Chasseneuil-du-Poitou



