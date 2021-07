Le Barboux Centre de Loisirs du Barboux Doubs, Le Barboux Séjour au fils du Doubs Centre de Loisirs du Barboux Le Barboux Catégories d’évènement: Doubs

– Multi-activité : En partant de la colo, à pied, à vélo ou en paddle, les jeunes vont découvrir le Haut-Doubs et la Suisse. Ce séjour itinérant franco-suisse leur permettra de faire le plein d’activités, de découvertes et convivialités. Les Veillées : Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation. Soit les enfants participent à la même veillée, sois les animateurs proposent différentes veillées en fonction des tranches d’âges. Ce qui permet de s’adapter le plus possible aux besoins et demandes des enfants.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

