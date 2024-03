Séjour au festival off d’Avignon Camping bagatelle 25 All Antoine Pinay 84000 Avignon Avignon, lundi 8 juillet 2024.

Séjour au festival off d’Avignon dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 12 juillet Camping bagatelle 25 All Antoine Pinay 84000 Avignon 500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T18:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-12T14:30:00+02:00 – 2024-07-12T23:30:00+02:00

Séjour en camping pour les 13 – 18 ans à Avignon dans le cadre du festival OFF de théâtre 2024. Le but étant de découvrir différentes formes théâtrales, développer le sens critique, mais aussi la vie en collectivité et l’autogestion des repas.

Camping bagatelle 25 All Antoine Pinay 84000 Avignon 25 All Antoine Pinay 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.mjcpace »}]