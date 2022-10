SÉJOUR AU COEUR DE LA FORÊT MYSTÉRIEUSE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Moselle 96 EUR Immergez-vous dans l’écrin de verdure qu’est le parc animalier de Sainte Croix et profitez-en pour découvrir les origines d’Halloween. Pour l’occasion, le parc revêt ses habits d’automne, se pare de citrouilles et attention à vous si vous rencontrez un spectre au détour d’un sentier! Après d’effrayants face à face avec les fantomatiques loups blancs ou les ours noirs, ressourcez-vous le temps d’une nuit dans le Massif des Vosges. Une demeure, dans les bois, sur la route du Donon, sera votre lieu de villégiature. Ce séjour est dans le cadre du festival « Bêtes & Sorcières ». contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 https://www.tourisme-sarrebourg.fr/ Sarrebourg

