Séjour Ateliers cuisine sauvage et Randonnées aux Amandiers Saint-Crespin, 6 mai 2022, Saint-Crespin.

Séjour Ateliers cuisine sauvage et Randonnées aux Amandiers Saint-Crespin

2022-05-06 – 2022-05-07

Saint-Crespin Seine-Maritime Saint-Crespin

Vianey Clavreul, guide nature et auteur du “Manuel de la vie buissonnière” vous propose un séjour cueillette et cuisine sauvage et Annie Buquet des moments de Yoga, Sophrologie et Sylvothérapie

Le tout en camping aux Amandiers !

Redécouvrir la nature sauvage, notre nature, notre chez nous. Se reconnecter avec la matrice d’origine et se nourrir de ses bienfaits.

Voilà ce qui va se passer grâce à de vertueuses randonnées où nous allons nous nourrir de nos cueillettes et de nombreux apprentissages.

Le soir nous créerons des repas plus domestiques en mixant ce que nature et civilisation peuvent apporter ensemble.

Un stage qui serait comme sortir un arbre de son pot et le remettre en pleine terre, qu’il puisse enfin se ressourcer et se nourrir pleinement, un stage connecté au monde naturel.

Une randonnée le samedi et une randonnée le dimanche, en autonomie alimentaire, en boucle au départ des Amandiers.

Soirée d’accueil, diner cueillette sauvage autour du feu de camp et de l’installation du camping.

Plusieurs animations Nature et Détente lors du séjour avec Annie Buquet, Professeur de Yoga, Sophrologue et Sylvothérapeute

Date : Du vendredi 6 mai à 18h00 au dimanche 8 mai 17h00

Tarifs : + Adhésion à l’asso à partir de 15€

– Journée : 80€

Inclus 1 repas, l’animation de Vianney, 1 activité d’Annie.

– Weekend : 160€

Inclus les 4 repas, l’animation de Vianney, l’accueil aux Amandiers pour 2 nuits en camping et 3 activités de sylvothérapie, sophrologie et yoga d’Annie.

15% de RÉDUCTION sur le Weekend si 15 personnes (ou+) repartage l’évènement depuis votre page FB !

Conseils : Prévoyez de quoi prendre des notes, des chaussures de marches et des vêtements adaptés à l’extérieur.

Votre nécessaire de camping.

Public : Inscription obligatoire, nombre de places limité – 10 personnes maximum

Un minimum d’inscription est nécessaire pour assurer les échanges et le partage.

Animateurs :

Vianney Clavreul, guide nature et auteur du “Manuel de la vie buissonnière” chez Terran Éditions.

”Harnaché d’une charrette à bras, j’ai cheminé de bourg en bourg et cueilli ma pitance tout le long du voyage.” C’est ainsi que Vianney résume son périple. De la Picardie jusqu’au sud de Porto, au Portugal, il a parcouru 2 600 kilomètres en six mois en se nourrissant presque exclusivement du fruit de sa glane.

Possibilité d’acheter son livre sur place (18€) et de le faire dédicacer.

Annie Buquet, professeur de yoga Iyengar – Sylvothérapeute – Sophrologue

Pour plus d’informations : Site : https://www.laviebuissonniere.com/

Yoga Iyengar : https://www.afyi.fr/

Sylvothérapie : http://www.coach-respiration.com/

Sophrologie : http://www.cfsp-formation-sophrologue.com/

Vianey Clavreul, guide nature et auteur du “Manuel de la vie buissonnière” vous propose un séjour cueillette et cuisine sauvage et Annie Buquet des moments de Yoga, Sophrologie et Sylvothérapie

Le tout en camping aux Amandiers !

Redécouvrir la…

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/s%C3%A9jour-randonn%C3%A9es-sauvages

Vianey Clavreul, guide nature et auteur du “Manuel de la vie buissonnière” vous propose un séjour cueillette et cuisine sauvage et Annie Buquet des moments de Yoga, Sophrologie et Sylvothérapie

Le tout en camping aux Amandiers !

Redécouvrir la nature sauvage, notre nature, notre chez nous. Se reconnecter avec la matrice d’origine et se nourrir de ses bienfaits.

Voilà ce qui va se passer grâce à de vertueuses randonnées où nous allons nous nourrir de nos cueillettes et de nombreux apprentissages.

Le soir nous créerons des repas plus domestiques en mixant ce que nature et civilisation peuvent apporter ensemble.

Un stage qui serait comme sortir un arbre de son pot et le remettre en pleine terre, qu’il puisse enfin se ressourcer et se nourrir pleinement, un stage connecté au monde naturel.

Une randonnée le samedi et une randonnée le dimanche, en autonomie alimentaire, en boucle au départ des Amandiers.

Soirée d’accueil, diner cueillette sauvage autour du feu de camp et de l’installation du camping.

Plusieurs animations Nature et Détente lors du séjour avec Annie Buquet, Professeur de Yoga, Sophrologue et Sylvothérapeute

Date : Du vendredi 6 mai à 18h00 au dimanche 8 mai 17h00

Tarifs : + Adhésion à l’asso à partir de 15€

– Journée : 80€

Inclus 1 repas, l’animation de Vianney, 1 activité d’Annie.

– Weekend : 160€

Inclus les 4 repas, l’animation de Vianney, l’accueil aux Amandiers pour 2 nuits en camping et 3 activités de sylvothérapie, sophrologie et yoga d’Annie.

15% de RÉDUCTION sur le Weekend si 15 personnes (ou+) repartage l’évènement depuis votre page FB !

Conseils : Prévoyez de quoi prendre des notes, des chaussures de marches et des vêtements adaptés à l’extérieur.

Votre nécessaire de camping.

Public : Inscription obligatoire, nombre de places limité – 10 personnes maximum

Un minimum d’inscription est nécessaire pour assurer les échanges et le partage.

Animateurs :

Vianney Clavreul, guide nature et auteur du “Manuel de la vie buissonnière” chez Terran Éditions.

”Harnaché d’une charrette à bras, j’ai cheminé de bourg en bourg et cueilli ma pitance tout le long du voyage.” C’est ainsi que Vianney résume son périple. De la Picardie jusqu’au sud de Porto, au Portugal, il a parcouru 2 600 kilomètres en six mois en se nourrissant presque exclusivement du fruit de sa glane.

Possibilité d’acheter son livre sur place (18€) et de le faire dédicacer.

Annie Buquet, professeur de yoga Iyengar – Sylvothérapeute – Sophrologue

Pour plus d’informations : Site : https://www.laviebuissonniere.com/

Yoga Iyengar : https://www.afyi.fr/

Sylvothérapie : http://www.coach-respiration.com/

Sophrologie : http://www.cfsp-formation-sophrologue.com/

Saint-Crespin

dernière mise à jour : 2022-04-22 par