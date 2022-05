SÉJOUR ASTRONOMIE Domaine de Mont Evray, 17 juillet 2022, Nouan-le-Fuzelier.

SÉJOUR ASTRONOMIE

du dimanche 17 juillet au vendredi 22 juillet à Domaine de Mont Evray

L’Astronomie sera abordée sous forme de jeux : énigmes, parcours, réflexion en équipes… 5 demi-journée d’intervention + 1 veillée Plusieurs thèmes pourront être abordés au choix : – Introduction à l’astronomie, construction d’un cadran solaire, les saisons. – Le soleil, notre étoile, construction du disque de Newton. – Les changements de phase de Lune. Les éclipses de Lune et de Soleil. – Construction d’un système solaire. – Les comètes et les étoiles filantes. – La conquête de l’espace, construction de fusée à eau. – Construction et utilisation d’une carte de constellations. Autres activités: Parcours nature, course d’orientation, jeux de pistes, découverte de la faune et la flore de la forêt et des étangs, pêche, cabanes, grands jeux, activités manuelles, veillées à thèmes….

à partir de 465 €

L’Astronomie sera abordée sous forme de jeux : énigmes, parcours, réflexion en équipes… 5 demi-journée d’intervention + 1 veillée

Domaine de Mont Evray Nouan le Fuzelier Nouan-le-Fuzelier Loir-et-Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T09:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T18:00:00