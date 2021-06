Port Bourgenay MFR Talmont Saint Hilaire Port Bourgenay, Vendée Séjour Artistique Vendée MFR Talmont Saint Hilaire Port Bourgenay Catégories d’évènement: Port Bourgenay

Un camp pour ceux et celles qui aiment la musique ! Tous les codes du spectacle musical sont respectés : chants, chorégraphie, orchestre, théâtre. En prime un concert en EHPAD à la fin de la semaine de répétition, prenons soins de nos aînés ! Rejoins le séjour comédie musicale, en collaboration avec Denisa et la compagnie des actes. Grands jeux et soirées géniales prévues ! Mer à moins d’ 1 km ! Au cœur de la Vendée, tu seras accueillis au MFR de Talmont Saint Hilaire Du 19 au 30 juillet 2021 MFR de Talmont 85440 Saint-Hilaire en Vendée De 13 à 17 ans Activités : Chorale / Théâtre / Danse / Orchestre / Tournée musicale / Soirées à thèmes Hébergement en chambre. Encadrement : 1 adulte pour 5 mineurs Possibilité de voyage collectif en car depuis Paris.

Prix du camp : 540 € Prix du voyage A/R : 130 € (70 € l’aller ou le retour)

Séjour artistique avec tous les codes du spectacle musical : atelier chant, danse, thêatre, orchestre. Un séjour en vendée MFR Talmont Saint Hilaire 412 Avenue Notre Dame, 85440 Talmont-Saint-Hilaire Port Bourgenay Vendée

