SEJOUR ARTISTIQUE EN BORD DE MER 14-17 ANS Auberge de jeunesse Concarneau, lundi 15 juillet 2024.

SEJOUR ARTISTIQUE EN BORD DE MER 14-17 ANS dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet Auberge de jeunesse 50 euros

Le séjour artiqtique autour de la découverte du littoral organisé par l’association 3 Regards s’inscrit dans la continuité du travail mené à l’année par l’équipe d’animation jeunesse.

La dynamique de groupe, l’organisation de la vie quotidienne, la découverte d’un nouvel environnement, la création artistique et la question de la mixité seront des axes prioritaires de travail durant ce séjour.

PRESENTATION DU SEJOUR

LIEU ET HEBERGEMENT

Hébergement en dur à l’auberge de jeunesse de Concarneau, quai de la Croix, 29 900 Concarneau.

Située face à la mer, l’auberge de jeunesse offre un cadre idyllique pour ce séjour

Hébergement en demi pension (repas du soir + petit déjeuner)

Les repas du midi seront cuisinés par les jeunes et l’équipe d’animation

PUBLIC

Le séjour est ouvert à un groupe de 10 jeunes âgés de 14 à 17 ans

DUREE

Le séjour se déroulera sur 4 nuits et 5 jours du lundi 15 juillet 2024 au vendredi 19 juillet 2024

TRANSPORT

En train et en bus sur place

ACTIVITES

Activités artistiques en matinées

Activités de loisirs et nautique en après-midi

OBJECTIFS

Objectif pédagogique du séjour

Favoriser le départ en vacances pour tous

Favroiser la création artistique

Favroiser la sensibilsation à l’environnement

Soutenir les initiatives et les projets des jeunes

Favoriser le vivre ensemble et la vie en collectivité

Découvrir le patrimoine et le littoral marin

Favoriser la tolérance et l’interconnaissance

Mobiliser des connaissances et compétences sociales à travers la vie en collectivité

Un séjour c’est apprendre à se connaître, à respecter l’autre en tant qu’individu, à se développer, s’émanciper. Il faut trouver sa place, donner son point de vue, développer son estime de soi, son esprit critique. Partir sans sa famille, quitter la maison, anticiper ses besoins, faire sa valise. C’est un moment pour se construire et ouvrir son esprit. Avec l’aide des adultes, on apprend à nommer ses émotions, à les réguler, à les exprimer, à les comprendre.

Les séjours sont des moments riches d’un point de vue pédagogique, relationnel et social

ACTIVITEES

Jeux coopératifs pour favoriser la dynamique de groupe

Travail autour des règles de vie

Pêche à pied et randonnée pour découvrir le littoral

Cuisine

Baignade

Visite de site historique

Veillée autour des relations affectives et des relations garçons – filles

Organisation de la vie quotidienne (répartition des tâches, organisation collective)

