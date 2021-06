Séjour Artistique Association ALALE, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Aire-sur-l'Adour.

Séjour Artistique

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Association ALALE

Les « Colos apprenantes » s’inscrivent dans l’opération « Vacances apprenantes » qui ont pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives et de remobilisation des savoirs après les périodes de confinement qu’a connu notre pays. Elles sont reconduites pendant les vacances d’été 2021. L’association ALALE (Association Laique des Accueils de Loisirs Educatifs) s’inscrit pour la deuxième année dans ce dispositif afin d’offrir aux enfants participant au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) la possibilité de s’y inscrire, et plus largement aux enfants accueillis sur notre accueil de loisirs. Organisation d’une pièce de théâtre musicale « Alice au pays des merveilles » avec une représentation aux parents le vendredi soir. Intervention de deux professionels artistiques: théâtre et Hip-Hop avec qui nous travaillons toute l’année sur les TAP et pendant les accueils extrascolaires. **Objectif Educatif:** S’initier à la citoyenneté, s’engager individuellement dans un projet collectif avec pour support pédagogique l’art et en particulier le théâtre et la danse Hip-Hop. **Objectif Collectif:** Avec pour support une oeuvre théatrale, amener les outils nécessaires à rendre un groupe cohérent et soudé. Mener ensemble un projet culturel en prévilégiant l’écoute de l’autre, l’acceptation d’idées, de ressentis différents. Stimuler l’imaginaire et explorer le champs des possiblesafin d’élargir les points de vues d’un groupe et aiguiser l’esprit critique. **Objectif Individuel:** Se responsabiliser vis à vis d’un groupe en comprenant et en acceptant les différences et le sfragilités de chacun. Encourager l’entraide et la solidarité tant dans la vie quotidienne que dans le projet. Se confronter aux spectateurs et accepter le regard de l’autre. Apprendre à gérer ses émotions et savoir les exprimer afin d’être compris par le groupe.

Tarifs suivants QF de la famille, contacter la structure pour connaitre les différentes aides suivant votre affiliation à l’organisme social, votre département

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Association ALALE aire sur l’adour Aire-sur-l’Adour Landes



