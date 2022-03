Séjour Art et numérique La Rouatière, 2 mai 2022, Souilhanels.

Séjour Art et numérique

du lundi 2 mai au vendredi 6 mai à La Rouatière

Résumé : Créer une chanson, puis réaliser son clip avec pour thématique « soyons collectifs ». Les enfants participeront aux étapes suivantes : conception, séquençage, composition et mixage. Ce séjour sera l’occasion d’une initiation musicale de façon ludique et pratique. Des débats autour des textes de chansons permettront aux enfants de développer des compétences dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté et du respect. Déroulé du séjour : Groupes de discussion : Les enfants réunis pour ce séjour participeront à des temps d’échanges en groupe, nous nous appuierons sur des extraits de chansons pour provoquer des questionnements chez les enfants et alimenter des débats. Un enseignant accompagnera le groupe dans sa réflexion, son rôle sera de faciliter le débat, tout en gardant une posture neutre, bienveillante et sécurisante. L’enseignant sera avant tout un médiateur qui facilite la construction de pensée, ce n’est en aucun cas une transmission autoritaire d’un savoir. Au moyen de différents extraits de chansons les enfants réfléchiront «au sens de l’action collective » et comment mieux vivre ensemble. Ces chansons seront préalablement choisies par l’équipe pédagogique sur 4 thématiques (La liberté, la tolérance, le respect de la planète et le vivre ensemble). L’enseignante animera les débats par petit groupe. Ces échanges seront synthétisés sous forme de mur d’expression. Ces réflexions serviront de base pour le travail d’écriture. Ecriture du texte de la chanson et mise en musique Vincent GADAIT, compositeur et interprète nous fera découvrir son travail, ses techniques, son univers (musique instrumentale, « human beatbox » et percussions corporelles). Pour cette étape l’artiste accompagnera les enfants dans l’écriture du texte de la chanson en s’appuyant sur les idées qui ont émergé des discussions. Les enfants avec l’aide de l’artiste créeront la musique qui accompagnera les paroles de la chanson. Vincent GADAIT réalisera l’enregistrement et le mixage de la chanson au moyen d’outils informatiques. Il fera participer les enfants par petit groupe à l’ensemble des étapes de la création. Mise en scène Nicolas Delpeyrou, producteur de film, interviendra pour la réalisation du clip vidéo musical avec les enfants. Les enfants découvriront toutes les étapes et le matériel nécessaires pour réaliser un clip vidéo (écriture, storyboarding, prise de vue). Avec l’aide de l’intervenant, ils créeront leur premier clip vidéo en utilisant : caméra à pied, steadycam et drone. Diffusion Nous diffuserons le clip à l’ensemble des enfants, familles, élus, partenaires institutionnels (CAF, SDJES..) afin que tout le monde découvre l’implication et le travail réalisé durant ce séjour.

560 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La Rouatière 11400 souilhanels 1165 route du pastel Souilhanels La Rouatière Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T23:59:00;2022-05-03T00:00:00 2022-05-03T23:59:00;2022-05-04T00:00:00 2022-05-04T23:59:00;2022-05-05T00:00:00 2022-05-05T23:59:00;2022-05-06T00:00:00 2022-05-06T23:59:00