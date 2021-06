Séjour Ados: Les JO de Tokyo base de loisirs, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saulxures-sur-Moselotte.

Séjour Ados: Les JO de Tokyo

du lundi 19 juillet au dimanche 25 juillet à base de loisirs

**Déroulement du séjour :** La thématique de ce camp sera « Les J.O de Tokyo ». Cette semaine se déroule en même temps que les Jeux Olympique de Tokyo, sur ce thème, nous allons mêler animations et apprentissage. De cette manière, l’idée est de sortir du cadre scolaire, tout en associant l’intérêt éducatif et ludique. En concertation avec l’équipe et les jeunes nous allons organiser notre planning, afin d’équilibrer les temps éducatifs et ludiques. Durant tout le séjour, les jeunes devront tenir un journal de bord, de manière à raconter leurs vacances. Il y aura un journal commun pour créer une cohésion de groupe et chaque jeune devra créer son journal personnel. Le journal commun se fera sous la forme écrite avec des photos et les jeunes auront la possibilité de choisir le moyen de création pour leur propre journal (écrits, vidéos, photos, poèmes, rap etc.). Le but est d’associer le talent artistique de chacun avec les ateliers d’écriture et de français. En plus de cela, notre animatrice, qui est en FAC de lettre et souhaites devenir institutrice, sera d’une grande aide pour les jeunes, dans la création de leur journal. **Les vacances apprenantes :** Dans le cadre des vacances apprenantes, l’équipe d’animation apportera une vraie plus-value à ce séjour. Notre thème étant « Les J.O de Tokyo » nous allons construire des animations réfléchis autour de ce sujet et inculquer des valeurs et des conduites à tenir pour améliorer son hygiène de vie. Trois points seront abordés, l’hygiène alimentaire, l’activité physique et le bien-être. _L’hygiène alimentaire :_ Nous allons faire prendre conscience au groupe, de l’importance de l’équilibre alimentaire. Le matin, l’accent sera mis sur le sérieux de bien démarrer la journée avec un petit-déjeuner équilibré et varié. Au menu, plusieurs variétés de fruits qui d’habitude, coûtent cher (mangues, ananas, papayes etc.) jus d’orange frais, fromage, charcuterie, muesli, graines de chia, pancakes, crêpes etc. Le midi et le soir, nous composerons des repas équilibrés et variés, en prouvant aux jeunes, qu’il est possible d’avoir une alimentation saine et variée. Des repas à thème seront proposés, afin d’éveiller la curiosité des jeunes. Repas végétarien où, nous montrerons qu’il n’est pas nécessaire de manger de la viande à chaque repas en compensant l’apport nutritionnel par d’autres produits. Repas régional où, nous ferons découvrir les spécialités locales en commandant chez le traiteur du coin et nous insisterons sur les bienfaits de consommer local (plus écologique, faire marcher l’économie locale etc.). Repas japonais, où nous ferons découvrir la culture japonaise à travers la nourriture. _L’activité physique :_ Ayant dans l’équipe, un animateur très sportif, nous montrerons au groupe les bienfaits d’une activité physique régulière et nous ferons découvrir de nouvelles activités sportives. Nous voulons montrer qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire dans un club de sports ou d’être un grand sportif pour pratiquer une activité physique régulière, variée et ludique. Nous voulons faire prendre conscience aux jeunes, que le physique n’est pas une question de beauté et d’apparence, mais surtout de santé et de bien-être. Chaque matin, nous proposerons un réveil musculaire en douceur, de 30 min avec des exercices simples et efficaces. En fin de séjour, chaque jeune repartira avec son guide du réveil musculaire, afin de pouvoir reproduire les exercices à la maison. Nous proposerons des séances de yoga avec l’intervention d’un professionnel. Une sortie en VTT électrique sera organisée ainsi qu’une randonnée avec des guides locaux pour découvrir, d’une manière sportive et ludique, la région. Nous serons vigilants à ce que ces activités restent un plaisir pour les jeunes. _Le bien-être :_ Nous travaillerons le moral et la confiance en soi des jeunes, nous veillerons à ce que chacun se retrouve en harmonie avec son corps, Bien dans sa tête, Bien dans son corps. Des livres de pensées positives seront à la disposition des jeunes et chaque matin, une de ces pensées sera lue en groupe pour bien démarrer la journée. En fin de séjour, chaque jeune repartira avec son livre et son guide du bien-être. Un atelier sophrologie et un atelier massage seront proposés par un professionnel. Le but étant de faire découvrir ces activités et de leur donner des techniques, pour les reproduire à la maison. Nous allons essayer de proposer un atelier Reiki, une méthode de relaxation japonaise qui permet de (re)connecter l’énergie universelle et l’énergie vitale pour soulager les maux, relaxer et détendre. Nous contacterons les professionnels locaux, afin de proposer tous ces ateliers. Durant ce séjour, nous travaillerons également sur la rentrée de septembre 2021. Tout d’abord, la rentrée scolaire, grâce à la création des journaux de bord, en travaillant le français, l’écriture, l’imagination etc. Nous ferons des activités autour de l’expression orale pour entrainer les jeunes qui rentreront en 3ème, pour l’oral du brevet. Les jeux de société seront un excellent support pour cela. Nous préparerons également la rentrée du centre ados de la MJC des Capucins-centre Berlioz. Nous discuterons avec les jeunes sur leurs envies et leurs projets. Nous les informerons également sur les projets de l’année et essayerons de trouver des idées afin d’inclure les jeunes dans le fonctionnement de la structure (conseil des jeunes, bénévolat au CLAS etc.). _Activités de loisirs :_ Les activités de loisirs seront misent en place par l’équipe d’animation chaque après-midi. Celles-ci seront des temps de grands jeux, de découverte, de sortie etc.…Etant dans un dispositif « vacances apprenantes » , nous allons pouvoir donner une plus-value dans le planning proposé, faire intervenir des animateurs techniciens d’activité… ou proposer des visites à l’extérieur : visite d’une fabrique de bonbons … Les temps éducatifs d’activités : Ces temps d’activités seront obligatoires et auront lieu, chaque jour… A chaque séance, une thématique différente sera abordée et les missions varieront d’une activité à l’autre. Prendre confiance en soi, travailler la compréhension, l’écriture, créer le journal de bord, découvrir l’environnement, l’histoire, un sport etc.… Nous prendrons également des tablettes pour apporter un support ludique et individualisé. Des jeux éducatifs seront à disposition. _Temps forts activités éducatives :_ – Création d’un journal de bord de groupe et aussi les journaux individuels – Cartes postales des vacances – Jeux sur tablette seul ou à deux – Livres à disposition – Balades nature pédagogiques – Visites culturelles Grâce aux vacances apprenantes, ce séjour ne sera pas comme les autres et apportera aux jeunes des bienfaits différents des autres camps.

selon les critères d’égibilités au dispositif. 15 places.

Notre thème étant « Les J.O de Tokyo », les animations seront autour de l’hygiène alimentaire, l’activité physique et le bien-être.

base de loisirs saulxures sur moselotte Saulxures-sur-Moselotte Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00 2021-07-19T23:00:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T23:00:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T23:00:00;2021-07-24T08:00:00 2021-07-24T23:00:00;2021-07-25T08:00:00 2021-07-25T23:00:00