Séjour ados Engagement Citoyen 2024 Camping Lou Pantai Le Pradet, samedi 20 juillet 2024.

Séjour ados Engagement Citoyen 2024 dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 27 juillet Camping Lou Pantai Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial CAF des familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-20T08:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-27T08:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:30:00+02:00

Tout au long de l’année, nous organisons des Conseils de Vie Sociales avec les jeunes du secteur jeunesse afin d’organiser les grands projets de l’année et notamment les séjours d’été. Ces moments nous permettent d’impliquer les jeunes dans la vie de notre structure et du quartier et de susciter la prise d’initiative et l’engagement citoyen. Par ailleurs, suite aux visioconférences avec de jeunes Sénégalais, leur accueil en France, aux maraudes avec l’association « Un instant de Bonheur » et « L’île de Solidarité », les jeunes nous renvoient vouloir s’inscrire de manière forte dans de nouvelles actions de solidarité auprès des habitants de Tourcoing, mais également poursuivre les échanges interculturels avec l’étranger. L’équipe jeunesse de la MJC souhaite donc continuer à s’inscrire en 2024 dans une démarche d’éducation à la Citoyenneté et à la solidarité internationale tout en pérennisant ses partenariats locaux concernant les maraudes et les actions solidaires. Les jeunes organiseront également des moments festifs afin d’insuffler une vie quartier, et de favoriser échanges et partages auprès des habitants. Pour ce faire, nous accompagnerons méthodologiquement et financièrement les jeunes grâce à la Bourse aux Projets Jeunesse de la MJC La Fabrique. Les jeunes pourront également proposer leurs projets à l’attention des habitants du quartier au Tourcoing Projet Jeunesse porté par la ville. L’accompagnement collectif des jeunes à travers tous ces dispositifs et actions solidaires permettra de fédérer et de construire une dynamique de projet à l’issue de laquelle nous valoriserons les jeunes à travers un départ en séjour au camping Lou Pantai à Toulon

Étapes de la mise en projet des jeunes avant le départ:

– Décembre, Janvier, Février: Maraudes et distributions alimentaires à Lille avec les associations « Un Instant de Bonheur » et « L’île de Solidarité »

– 1 fois par mois de Janvier à juin, les jeunes participeront à une visioconférence avec le GIE Les éco gardes du Parc Nationale de la Langue de Barbarie à Saint Louis du Sénégal. Des débats seront organisés autour de thèmes comme le développement durable, les migrations, les violences faites aux femmes, l’interculturalité par exemple.

– En mars, Avril, mai, les jeunes prépareront une fête de quartier au MCR Prouvost accompagnés de leurs animateurs dans le cadre du dispositif Bourse aux Projets Jeunesse de la MJC La Fabrique.

– En juin, un atelier cuisine et ventes de repas sera également proposée en collaboration avec les familles des jeunes afin de participer au financement du séjour.

– Tout au long de l’année des Conseils de Vie Sociale seront organisés afin de travailler autour des différents événements et sur le départ en séjour en collaboration avec les jeunes.

