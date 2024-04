Séjour ados Des arts de Rue à la Citoyenneté 2024 Lycée Jean Monnet Aurillac, mardi 13 août 2024.

Séjour ados Des arts de Rue à la Citoyenneté 2024 dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 13 – 17 août Lycée Jean Monnet les tarifs proposées sont modulés en fonction du quotient familial des familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-13T08:00:00+02:00 – 2024-08-13T23:30:00+02:00

Fin : 2024-08-17T08:00:00+02:00 – 2024-08-17T23:00:00+02:00

Depuis maintenant plusieurs années, l’équipe d’animation propose aux jeunes de s’initier à des pratiques artistiques et culturelles à travers différents ateliers (Cirque, percussions urbaines, ateliers d’écriture, Open Mic, Sessions d’enregistrements RAP, Graff, poterie…). A l’issue des stages proposés, les jeunes présentent leur travail soit aux habitants du quartier du MCR Prouvost lors des fêtes de quartier organisées dans le cadre des Bourses aux projet de la MJC, ou encore aux scènes ouvertes organisées par la MJC. A l’issue de ce travail, ils partent en séjour à la découverte d’un festival d’arts de rue. Les années précédentes les jeunes ont pu découvrir les festivals de « Châlon dans la rue », d’Aurillac, « Picardie Forever », « Avignon » ou encore le Festival d’arts de rue d’Alba la Romaine.

En 2024, les jeunes participeront à des ateliers d’écriture « Poésies plantées » dans le cadre du CLEA organisé par la Ville de Tourcoing. Ils assisteront également à des réunions en Conseil de vie Sociale afin organiser des autofinancements et financer une partie de leur projet (notamment dans le cadre de la Bourse aux projets de la MJC).

Les jeunes participants à ce projet auront la chance de découvrir le Festival d’Art de Rue d’Aurillac en collaboration avec les CEMEA sur la période estivale.

Ce projet recouvre également un aspect autour de la parité puisque la thématique abordée nous permet de toucher de nombreuses filles et ainsi de susciter la mixité au sein de notre public. Il participe à la promotion des femmes dans notre société en incitant au respect mutuel entre les sexes notamment.

Lycée Jean Monnet 10 rue du Docteur Chibret 15000 AURILLAC Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

arts de rue et citoyenneté Jeux Olympiques