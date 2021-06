Séjour à Vinça (dpt:66 camping, 17 août 2021-17 août 2021, Vinça.

Séjour à Vinça (dpt:66

du mardi 17 août au samedi 21 août à camping

Organisation de la vie quotidienne et des activités pendant le séjour (hors renforcement scolaire) Séjour en gestion autonome. Les jeunes devront entièrement s’organiser pour assumer la vie quotidienne durant le séjour : élaboration des menus en respectant l’équilibre alimentaire, les régimes particuliers et un budget, faire les courses et cuisiner. Des activités sont prévues dans la région mais les jeunes auront aussi le choix dans les activités réalisées durant le séjour. En effet, nous mettrons en place un processus de concertation avec le groupe, que ce soit dans le choix du programme, que dans la régulation de la vie de groupe. Ex : Aquagliss, Marchés diurnes et nocturnes, baignade, Skate- Park, visite de Perpignan … Organisation des modules de renforcement scolaire (ces temps doivent représenter 1/3 des temps d’activités) et qualification des encadrants de ces temps Durant ce séjour nous aurons 1 directeur BPJEPS et 3 animateurs. Cette équipe pédagogique qualifiée et diplômée mettra en œuvre son projet pédagogique afin d’offrir un séjour de Loisirs Éducatifs à l’ensemble des jeunes. Ils utiliseront tous les moyens à leurs dispositions : activités, lieux et vie quotidienne et grâce à des méthodes d’éducation actives et ludiques ils transmettront des savoirs, savoir-faire et compétences aux jeunes. Ex : Visite géologique des Orgues d’Illes sur Têt, visite de la ville fortifiée de Villefranche de Conflent qui nous permettrons d’aborder des notions d’histoire et de géographie, participation au festival des Arts de la Rue de Perpignan sensibilisation au développement durable et aux risques d’incendies particulièrement forts dans cette région ô combien aride … Lien avec les familles Réunion d’information aux familles, le vendredi 2 juillet, à 19h. Résumé quotidien des journées, tous les soirs, mis en ligne sur le site Internet de l’association. Enquête-bilan envoyée via Google Tools, à tous les parents afin qu’ils puissent évaluer le séjour et donner leurs pistes d’amélioration. Partenariats locaux Camping du lac des Escoumes, association du Festival des Arts de la Rue de Perpignan, L’agence 22h04, le Passage de Doisneau

Séjour organisé par l’association Maison de l’Enfance de Billère , en Catalogue Française, au pied du Canigou, au bord du Lac des Escoumes (classé zone Naturel 2000) dans la vallée du Conflent.

camping vinça Vinça Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T10:30:00 2021-08-17T11:00:00;2021-08-17T11:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T18:00:00