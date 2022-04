Séjour à VARANGÉVILLE (54) Varangéville, 11 avril 2022, Varangéville.

Séjour à VARANGÉVILLE (54110) du 11/04/2022 au 15/04/2022 dédiés aux enfants à troubles autistiques de 6 à 17 ans. Hebergement – chambres avec salle de douche et wc Restauration – salle de restauration au RDC – repas livrés par traiteurs et servis à table. Equipement et services – deux salles d’activités ludo-éducatives – une salle sensorielle entièrement équipée. – un grand parc attenant Programme des vacances 11/04 piscine et bien être 12/04 ferme pédagogique et fabrication de pain 13/04 parcous moteurs et trampoline parc 14/04 journées dans les hautes vosges 15/04 cuisine

Sur inscription, 1700 €

Accueil d’enfants à troubles autistiques du 11/04/2022 au 15/04/2022

Varangéville 4 rue Gabriel Péri 54110 VARANGEVILLE Varangéville Meurthe-et-Moselle



