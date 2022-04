Séjour à Valloire dans les Alpes du 9 au 16 avril Chalet du Havre, 9 avril 2022, Valloire.

du samedi 9 avril au samedi 16 avril à Chalet du Havre

L’HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE Le chalet « du Havre » convivial pour des instants inoubliables. Il est implanté au hameau des Verneys dans un cadre exceptionnel, de grands espaces entourent cette ancienne ferme, à l’écart de la route et de la rivière,mais à proximité des pistes de ski, télésiège à moins de 100m . Depuis 62 ans, il y accueille des classes d’environnement, des familles, des groupes (artistiques, culturels, sportifs). ​UNE AMBIANCE DE VILLAGE OÙ SE REFLÈTE L’ART DE L’ACCUEIL LES HABITANTS CULTIVENT UNE TRADITION D’ACCUEIL C’est l’une des plus authentiques stations de charme de la vallée de la Maurienne située entre les cols du Galibier et du Télégraphe bénéficiant d’un environnement privilégié. Valloire est situé au centre et au sud de la vallée de la Maurienne, non loin de la frontière franco-italienne et en bordure avec le département des Hautes-Alpes, sur la route des Grandes Alpes qui relie le lac Léman à la Méditerranée, entre le col du Télégraphe et le mythique col du Galibier. Vallée de la Valloirette. Valloire (à 1 405 mètres d’altitude au pied de l’église) est située sur l’ensemble du bassin versant d’un cours d’eau descendant du sud vers le nord, jusque vers Saint-Michel-de-Maurienne: la Valloirette. Son sommet le plus élevé se trouve sur l’aiguille méridionale des Aiguilles d’Arves, à 3 514 m et son point le plus bas se trouve sur la rivière Arc à 691 m. ​Valloire c’est: 5 versants – 160 km – 89 pistes Une grande fluidité pour la pratique du ski Le domaine skiable Galibier-Thabor en chiffres : • Entre 1430m et 2750m : 70% des pistes sont situées au–dessus de 2000 mètres d’altitude, • 1320 mètres de dénivelé, 3 massifs, 5 versants, • 710 enneigeurs répartis sur tout le domaine skiable: 50 % de pistes couvertes en neige de culture • 2 télécabines au cœur de Valloire, desservant les 2 massifs du Crey du Quart et de la Sétaz • 1 télésiège 6 places au départ des Verneys et 1 télésiège 4 places au départ du Moulin Benjamin, • 89 pistes pour tous niveaux dont 8 noires, 33 rouges, 31 bleues et 17 vertes, • 1 snowpark sur le massif du Crey du Quart, • 29 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 17 télésièges, 10 téléskis et 1 tapis roulant couvert. DEROULEMENT DU TRANSPORT Nous partirons de St-Malo le samedi 9 avril à 4h30 ou 5h15 de Rennes. Le voyage s’effectuera en autocar de jour pour arriver au Chalet « du Havre » à Valloire pour le dîner. Le repas du samedi 9 au midi n’est pas compris (prévoir un pique-nique). Le retour à St- Malo se fera en car de nuit après le dîner du vendredi pour arriver le samedi 16 avril en matinée à St-Malo.

799

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Chalet du Havre Les Verneys, 73450 Valloire Valloire Savoie



