Séjour à Storckensohn (Haut Rhin) du 31/07/2022 au 06/08/2022 dédiés aux enfants à troubles autistiques de 6 à 17 ans 8 places, tarif séjour 2155€ Hebergement Chambres avec salle de douche et wc Restauration Salle à manger au RDC Pension complete Equipement grand parc arboré avec tourbieres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T09:30:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T15:00:00

Détails Catégories d'évènement: Haut-Rhin, Storckensohn Lieu storckensohn Adresse storckensohn Ville Storckensohn Departement Haut-Rhin

