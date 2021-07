Séjour à Sarzeau – Bretagne Camping Le roch Vetur, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Le Tour-du-Parc.

Séjour à Sarzeau – Bretagne

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Camping Le roch Vetur

_**Description :**_ Bienvenue en Bretagne, région riche en histoires et légendes. Viens découvrir les paysages bretons lors de ce séjour dans le Morbihan. Entre randonnées et jeux, tu parcourras la presqu’île de Rhuys de Sarzeau au Tour-du-parc puis de Port Navalo à Vannes. Afin de remonter dans le temps et de partir à la rencontre des ducs de Bretagne, tu visiteras le Château de Suscinio où tu pourras t’essayer au tir à l’arbalète. Tu prendras la mer, au départ du port Navalo, à destination de l’île de Houat. Tantôt sauvage, tantôt paradisiaque, cette île apportera sans nul doute, son lot de belles images. L’hébergement au camping Le roch Vetur favorisera les temps de vie collective et le vivre-ensemble dans un climat de détente et d’évasion. Le planning co-construit avec les jeunes permettra la prise d’initiative et la responsabilisation de chacun. A Sarzeau tu profiteras également de son beau marché pour ainsi préparer un repas local et de saison. Ce séjour devrait parfaitement répondre aux objectifs de la structure en mêlant découverte et randonnée, veillée et grand jeu. La Bretagne, ça nous gagne parait-il … Alors elle devrait te rendre plus riche de beaux souvenirs. _**Valeurs éducatives et pédagogiques :**_ Nos séjours s’inscrivent dans une démarche inclusive, durable, attractive et proche des jeunes dans le respect des enjeux éducatifs suivants : – Enjeux sociaux en accueillant tous les jeunes sans distinction dans des lieux de socialisation, de rencontres et d’échanges. De plus nous favoriserons l’apprentissage de la vie en collectivité en répondant aux attentes des jeunes ados. – Enjeux éducatifs en accompagnant les jeunes dans la construction de leur avenir. Les animateurs veilleront à favoriser la responsabilisation et la prise d’initiative. _Le développement durable_, la sensibilisation à l’environnement et au monde qui nous entoure seront au centre de l’organisation du séjour. Le respect des lieux et de l’écosystème sera une des grandes ligne directrice de ce séjour. L’équipe d’animation initiera la réflexion et l’action chez ceux qui ont peu de bagages. Diverses animations leur permettront de mieux comprendre et respecter le lieux de vie : terrestre et aquatique. Les déplacements doux seront favoriser dans la mesure du possible et l’équipe proposera un menu local tout en éduquant à l’équilibre alimentaire et en évitant le gaspillage. Ce séjour s’inscrit dans la découverte du patrimoine local tant au niveau historique, architectural que gastronomique. Afin de permettre aux enfants de remobiliser les acquis de l’année scolaire passée et de faire du sens, nous nous appuierons sur le socle commun des compétences mais également sur les savoirs acquis ou vus durant la journée. Un cahier de vacances construit sur les grandes thématiques du séjour, sera rempli chaque jour avant ou après le repas du soir. Ce système permet aux enfants de faire tout d’abord un point oral sur la journée passée, puis de mettre sur papier leurs expériences afin d’en garder une trace. Un blog du séjour pourra également être réalisé par les jeunes, à travers le blog les reporteurs travailleront leurs compétences d’écriture afin de donner des nouvelles aux familles. En fin d’été, une retransmission est prévue pour les familles, exposition photos, journal de bord et objets en lien avec les endroits visités (spécialités culinaires , diction et autres coutumes locales) ainsi qu’une présentation d’un objet insolite en lien avec le séjour. _**La vie quotidienne :**_ Hébergement en tente : une tente pour 2 ou 3 jeunes non mixte. Les levers et couchers se feront de manière échelonnée. En dehors des jours d’activités programmées plus tôt, les levers se feront entre 8h et 10h. Les couchers se feront entre 22h45 et 23h30 maximum. Les douches se feront de 17h30 à 19h15. Chaque jeune aura un rôle et une tâche à réaliser chaque jour, afin que tout le monde participe à la vie du camp. L’usage du téléphone sera interdit pendant les activités et repas. Il sera autorisé lors de l’ensemble des temps libres de la journée. La charge des téléphones se fera la nuit dans la tente cuisine. _**Les transports :**_ Le transport vers le lieu du séjour se fera en minibus 9 places qui sera conservé pour les déplacements sur place. Le véhicule utilisé doit faire l’objet avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection Cependant, la priorité sera donnée aux déplacements à pied pour tous les petits déplacements du quotidien. _**Le protocole sanitaire :**_ Les directeurs des accueils (possédant le PSC1) seront chargés du suivi sanitaire et désignés référents COVID 19. Ils formaliseront et seront chargés de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus à toute l’équipe. Communication avec les familles : Les responsables légaux du mineur accueilli doivent s’assurer de son bon état de santé, avant le départ. En cas de symptômes ou de fièvre, l’enfant ne doit pas être présenté et ne pourra pas être accueilli. Au moment du départ et du retour : les familles sont invitées à respecter les gestes barrières et le principe de distanciation physique, ainsi qu’à porter un masque. Les responsables légaux sont informés préalablement lors d’une réunion à l’inscription du mineur des modalités d’organisation du séjour et, notamment du principe de constitution de petits groupes de mineurs de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants lors du départ et de l’arrivée du séjour. Le port du masque est obligatoire pour les mineurs à partir de 11 ans lors des déplacements (en sortie, lors des déplacements en minibus, etc.) et lors de la préparation du repas et du service à table. Chaque famille est invitée à fournir les masques pour les enfants et jeunes.Le port du masque sera obligatoire dans les minibus ainsi que dans la tente cuisine. Une attention particulière sera portée aux lavages de mains réguliers. A travers les séjours proposés, venez apprendre en vous amusant ! On se retrouve vite !

Tarification selon arrêté au quotient familial

Séjour de 5 jours et 4 nuits pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Camping Le roch Vetur Plage de Rouvran – 56370 LE TOUR DU PARC Le Tour-du-Parc Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T22:30:00;2021-07-20T07:00:00 2021-07-20T22:30:00;2021-07-21T07:00:00 2021-07-21T22:30:00;2021-07-22T07:00:00 2021-07-22T22:30:00;2021-07-23T07:00:00 2021-07-23T17:00:00