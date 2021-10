Paris Auberge de Jeunesse - Paris Paris Séjour à Paris Auberge de Jeunesse – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

**LES OBJECTIFS DU SÉJOUR:** – Permettre aux jeunes de vivre une expérience de vie collective hors du foyer familial – Favoriser l’autonomie du jeune, la prise de décision – Donner aux jeunes les moyens de vivre ensemble Afin de répondre à ces objectifs, les jeunes seront impliqués dans l’organisation du séjour : réunions en amont pour préparer le séjour (dates et horaires à préciser), vie quotidienne, préparation des repas, rangement, organisation du séjour, rythme, choix d’activités, conseil de jeunes, propositions… **INFOS PRATIQUES:** – Du 2 Novembre au 06 novembre 2021 – Déplacements en covoiturage, train, bus, métro – Hébérgement à l’auberge de jeunesse **LES ACTIVITÉS:** **Activités à définir avec les jeunes:** Visite de l’assemblée Nationale, visite du Sénat, Rencontre avec des associations qui mènent des actions sociales en Ille de France, rencontre du député de circonciption

de 45 euros et 113 selon le quotient familial

Dans le cadre de l'opération "Colos apprenantes" par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

