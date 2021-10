Séjour à Monteneuf association les Landes, 26 octobre 2021, Camaret-sur-Mer.

Séjour à Monteneuf

du mardi 26 octobre au vendredi 29 octobre à association les Landes

Une escapade de quelques jours qui donnera l’occasion aux enfants de découvrir un site pour observer des menhirs au sein d’un écrin de verdure. Mais aussi des espaces de reconstitution archéologique. Situé au sud de la fôret de Brocéliande, le centre est idéal pour accueillir les enfants. Au programme : Découverte de la nature, de la biodiversité, la faune et la flore, les contes et l’imaginaire. Les possibilités sont très variées, l’idée étant de sensibiliser les enfants à l’environnement par une pédagogie ludique. Les enfants iront sur les traces des archéologues, découvrir les instruments de musique de la préhistoire, visiter le site néolitique. Hébérgement : Les enfants seront accueillis dans un centre se trouvant au coeur du site. Les repas sont fournis par le Centre les Landes et pris sur place. Les couchages sont par chambrées de 2 ou 3 pour des raisons sanitaires. Encadrement : Kévin, Manon et Léna, deux animateurs diplômés et un stagiaire BAFA. Le séjour, c’est aussi l’occasion de se retrouver entre copains et de profiter pleinement de ses vacances! Séjour d’automne au Centre Les Landes, un moment privilégié pour créer une cohésion dans un environnement exceptionnel à cette saison. Durée du séjour : 4 jours, 3 nuits – départ le mardi 9h30, retour le vendredi 18h30 au centre. _Les Objectifs du séjour :_ * **Eduquer pour l’environnement et le patrimoine culturel** Sensibiliser l’enfant à l’environnement Faire comprendre l’évolution du patrimoine naturel Sensibiliser par le patrimoine culturel Renforcer les liens affectifs pour un respect des milieux naturels et des patrimoines * **Participer à l’épanouissement de l’individu** Proposer différentes méthodes d’apprentissage Donner les moyens aux individus d’être capable de vivre en société

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

association les Landes 1 rue des menhirs Camaret-sur-Mer Finistère



