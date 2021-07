Séjour à la Tranche sur Mer_SMJ Fresnes Centre de mer Bellevue – PEP 86, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, La Tranche-sur-Mer.

Séjour à la Tranche sur Mer_SMJ Fresnes

du samedi 24 juillet au vendredi 30 juillet à Centre de mer Bellevue – PEP 86

**PRESENTATION DU SEJOUR** Un animateur diplômé du BPJEPS et une animatrice diplômée du BAFA ainsi que 7 jeunes iront séjourner à La Tranche sur Mer du vendredi 24 juillet au vendredi 30 juillet 2021. Le trajet se fera en minibus à partir du service Jeunesse. Le départ se fera vendredi 24 juillet à 11h et l’arrivée le jour même à 17h00. Le retour se fera le vendredi 30 juillet à 13h30 de la Tranche sur Mer et le retour à Fresnes à 18h15. **La tranche sur Mer.** La Tranche-sur-Mer est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Insee. Elle appartient à l’unité urbaine de La Tranche-sur-Mer, une unité urbaine mono communale de 2 905 habitants en 2017, constituant une ville isolée. La commune est en outre hors attraction des villes La commune, bordée par l’océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d’inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit. **Objectifs pédagogiques :** 1) Faire passer de bonnes vacances aux jeunes, en toute sécurité. Les jeunes sont avant tout en vacances. Nos actions, notre démarche et nos attitudes éducatives doivent aller dans ce sens, et développer chez les jeunes, plaisir, joie et épanouissement, tout en étant garants de leur sécurité. 2) Favoriser l’autonomie/ faire des jeunes les acteurs de leur séjour Chaque participant à son rôle, sa place, sa part d’initiative, de responsabilité, d’autonomie, de droits et de devoirs. C’est l’occasion pour les jeunes de prendre part à son organisation, en leur permettant d’être davantage décideurs, organisateurs de leurs vacances. Ce séjour doit ainsi leur permettre de concevoir leur place dans la société comme des individus responsables, capable de faire des choix et de se prendre en charge, dans les limites du collectif, du cadre institutionnel et du projet pédagogique du séjour. 3) Sensibiliser les jeunes à la diversité culturelle et à l’inter culturalité : découverte de l’environnement naturel et culturel Découvrir une région ou un pays. Cela passe également par les relations avec ses habitants, qui permettent de comprendre et de partager leurs modes de vie. Cet échange de culture, d’éducation favorisera l’enrichissement personnel, la connaissance de l’autre, l’ouverture culturelle et la tolérance. **Hébergements :** Bâtiment, à quelques pas de la plage, situé à proximité du Centre-Ville et des centres nautiques de la ville avec des jardins et aire de jeux. Ce bâtiment peut accueillir jusqu’à 10 personnes confortablement, et se trouve à 80 mètres de la plage. Le quartier est calme, proche de toutes commodités et à 5 minutes du Centre-Ville de la tranche sur mer. Les activités possibles **L’organisation des activités** Ce n’est pas un séjour « clé en mains » ! L’objectif est de rendre le jeune acteur de ses vacances, autonome, responsable, qu’il puisse acquérir de l’autonomie pendant leurs vacances. Les jeunes seront associés à l’organisation de leurs vacances dès le début du séjour. Ils auront à leur disposition des guides touristiques, des cartes routières, des brochures pour leur permettre se documenter. Après connaissance du budget, et des potentialités de chaque lieu, les jeunes proposeront des sorties, des activités. La plage étant à 80 mètres, les jeunes se rendront fréquemment à la plage pour profiter de la mer ainsi que diverses activités telle que le Beach volley, Beach football et d’autres activités.

Les tarifs proposés sont soumis au quotient familial afin de s’adapter au budget contraint de certaines familles.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de mer Bellevue – PEP 86 39 Avenue de l’Atlantique, 85360 La Tranche-sur-Mer La Tranche-sur-Mer Vendée



